دار البر تقدم مساعدات لألف و933 حالة بقيمة 9.5 ملايين

المصدر: عجمان - البيان

قدم فرع جمعية دار البر في عجمان مساعدات اجتماعية مادية، بقيمة 9 ملايين و509 آلاف و614 درهما، خلال العام الماضي (2019 م)، استفاد منها ألف و933 فردا وأسرة.

وأوضح فيصل صحراوي، مدير فرع الجمعية في عجمان، أن المساعدات الإنسانية توزعت بين خمس مجالات وبنود، هي دفع قيمة إيجار مساكن 902 أسرة محتاجة، وتسديد الرسوم المدرسية والجامعية المستحقة على 541 من الطلبة أبناء الأسر محدودة الدخل، ودفع تكاليف علاج 136 مريضًا غير قادر على سدادها، وسداد فواتير الكهرباء المطلوبة من 42 أسرة ذات دخل محدود، بجانب المساعدات العامة ل 312 حالة.

وقال صحراوي: إن "دار البر" في عجمان نفذت في 2019 ستة مشاريع خيرية موسمية، خلال فترتي شهر رمضان، وعيد الأضحى المبارك، هي مشاريع إفطار الصائم، 54 ألفًا و420 مستفيدًا، بتكلفة 435 ألفا و360 درهمًا، زكاة الفطر، 7500 مستفيد، بكلفة 276 ألفًا، المير الرمضاني، 770 حالة، كسوة عيد الفطر، 57 مستفيدًا، ب 35 ألف، مشروع الأضاحي، 832 أسرة، وكسوة عيد الأضحى، 50 مستفيدًا، بقيمة 35 ألفًا.