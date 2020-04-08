منصة إلكترونية لرصد الفرص المتاحة للشباب في خدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

فعّلت المؤسسة الاتحادية للشباب «منصة فرص» الإلكترونية: https://opportunities.youth.gov.ae، لرصد الفرص المتاحة للشباب لخدمة المجتمع واستثمار الطاقات وتعزيز المشاركة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وتهدف المنصة إلى تشجيع الشباب الإماراتي على خدمة الوطن والمشاركة في خدمة المجتمع للمساهمة بشكل فعال في مختلف البرامج والفعاليات والأنشطة في الدولة، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات التي تتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة في جهود الدولة لحماية المجتمع، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى جميع فرص المشاركة في الخدمة وتطوير المهارات والقدرات للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة.

وتأتي المنصة الرقمية ضمن إحدى المبادرات الوطنية التسع التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، بالشراكة مع مجموعة المؤسسات الحكومية في الدولة بهدف رفع جاهزية شباب الإمارات وتعزيز دورهم في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية على كافة مناحي الحياة في دولة الإمارات.

مسؤولية

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب:

«مع بداية الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة هذا التحدي العالمي، أظهر الشباب الإماراتي وعياً كبيراً وحساً عالياً بالمسؤولية والذي ترجمته الاستجابة الواسعة لمبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وفق توجيهات القيادة الرشيدة؛ التي تراهن في كل تحركاتها على الاستثمار في طاقة الشباب في مختلف المجالات، وإشراكهم وتفعيل دورهم لدعم استقرار الوطن ونمائه».

وأضافت معالي المزروعي: «أطلقت المؤسسة الاتحادية الأسبوع الماضي دليلاً بنحو 100 طريقة لاستثمار الشباب أوقاتهم في المنزل بما يساهم ببناء القدرات وتطوير الشخصية وترابط العائلات وخدمة المجتمع، وتأتي هذه المبادرة لتكمل ما بدأناه بنقل طاقة الشباب إلى استثمار أوسع لخدمة الوطن؛ حيث لمسنا رغبة حقيقة لدى الشباب لخدمة وطنهم وبحثهم المستمر لتشكل منصة فرص مظلة للخيارات المتاحة أمام الشباب لرد الجميل لوطنهم ومجتمعهم خلال هذه الفترة».

تطوير المهارات

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «تشكل المنصة فرصة ذهبية للشباب للمساهمة بشكل عملي في خدمة ومساندة جهود الدولة في وقاية المجتمع خلال الظروف الراهنة، وتعد بمثابة قاعدة لتطوير المهارات والقدرات والطاقات في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته، وقمنا بتفعيل المنصة بمختلف الفرص وسنستمر بتطويرها لتغطية المزيد من المجالات».

وأضاف: «نستهدف مشاركة كل شباب الإمارات من مختلف إمارات الدولة في هذه المنصة التي ستوفر لهم العشرات من الفرص الخدمية خاصة في مختلف المجالات، والتي ستسهم في تأهيلهم للمستقبل والتعامل مع الأزمات والطوارئ، واستغلال أوقاتهم على النحو الأمثل». مشيراً إلى أن المشاركة في الخدمة في هذه المرحلة الصعبة تعد خير استثمار لطاقات الشباب في خدمة وطنهم.

وتوفر منصة «فرص» الإلكترونية حالياً عشرات الفرص المختلفة للشباب، منها خدمية للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة، ويأتي ضمنها مبادرات المؤسسة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تعرض دورات رقمية معتمدة من جهات وجامعات عالمية بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وتشمل الفرص المقدمة في المنصة جميع إمارات الدولة، ويمكن للجهات الرسمية في الإمارات إضافة فرص عبر الموقع الرسمي لشباب دولة الإمارات، ويستطيع شباب الإمارات التعرف على كل الفرص المتاحة والمتوفرة على المنصة من خلال الموقع الإلكتروني (https://opportunities.youth.gov.ae).