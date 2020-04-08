%85 إنجاز الطريق بين شارع الشيخ خليفة ومركز خطم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

بدأت وزارة تطوير البنية التحتية المرحلة الأخيرة من تنفيذ الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة ومركز خطم الملاحة والطريق E99 «المرحلة الثانية»، والذي وصلت نسبة إنجازه إلى 85%، فيما حددت تاريخ التسليم المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري.

حلقة وصل

ويقع المشروع في مدينة كلباء حيث يمثل الطريق حلقة الوصل بين الطريق E99 وسلطنة عُمان، ويتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، فيما يبلغ طوله 8 كيلومترات، حيث سيربط أيضاً طريق الكورنيش بكلباء.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه فضلاً عن توفير أكتاف داخلية وخارجية، مع توفير حيز لحارة ثالثة مستقبلية ضمن الجزيرة الوسطية، كما سيتم تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية والتي تربط طريق كلباء الدائري بمدينة الشيخ محمد بن زايد في منطقة الحيل بالفجيرة.

وتتضمن أيضاً أعمال المشروع تنفيذ شبكة إنارة ومستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية وعلامات طرق.

3 طرق فرعية

ويضم المشروع تنفيذ متطلبات الدوائر الخدمية ومن بينها إضافة 3 طرق فرعية تربط بين مشروع طريق كلباء الدائري وبعض المناطق الحيوية في المدينة، حيث ستسهل الحركة المرورية من الطريق الدائري إلى مدينة كلباء، وتشمل الطرق: الطريق الدائري إلى مستشفى كلباء، ومن الطريق الدائري إلى الجمعية التعاونية في المنطقة الصناعية، ومن الطريق الدائري إلى صناعية كلباء، فيما يبلغ طول الطرق الفرعية 4.6 كيلومترات.

استدامة

تسعى وزارة تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذها مشاريع الطرق إلى تحقيق مكانة مرموقة للدولة دولياً في هذا المجال، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيزها لمعايير الاستدامة في مشروعات الطرق وتشمل استخدام الأسفلت المعدل بمواد البوليمر، وتعزيز الإضاءة في الشوارع على شبكة الطرق عن طريق تركيب إنارة LED التي توفر الطاقة بنسبة 50٪ على الأقل في استهلاك الكهرباء.