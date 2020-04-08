الالتزام بالتعليمات الصحية مسؤولية مجتمعية

المصدر: (دبي - ميرفت عبد الحميد)

أكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لـ«البيان»، أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية بالدولة والجهات المعنية يندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للأفراد والجهات.

وقال: «حان الوقت كي نتعهد جميعاً بالبقاء في بيوتنا قدر الإمكان، من أجل أن يعيش الوطن بأمن وسلامة، وعدم الاستهانة بالتأثير الذي يحدثه كل فرد منا، فالتزامنا هو أقوى سلاح للعبور معاً بسلام ولتعود الحياة جميلة كما كانت وهذا المفهوم يعتبر جزءاً أساسياً من فلسفة المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية (ISO26000) التي تشدد على أهمية الدور المنوط بالجميع في كافة الظروف، فالدول والمجتمعات والأفراد التي تتحمل المسؤولية (كعمل استباقي) في مواجهة التحديات، تستحق الحياة وهي تزرع الراحة والطمأنينة والخير بين الناس».

وأشار إلى أن دولة الإمارات ضربت أروع الأمثلة في تخطي الأزمات والوقوف إلى جانب الدول والمجتمعات كما عودتنا منذ قيامها.