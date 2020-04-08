موظفون مواطنون:جاهزون لخدمة الوطن في أي مكان

المصدر: متابعة: مرفت عبد الحميد، وجميلة إسماعيل

أكد مواطنون أن تفعيل نظام العمل عن بُعد حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز العمل بكفاءة عالية وتجاوز الظروف الاستثنائية التي أوجدتها أزمة فيروس «كورونا».

مشيرين إلى أهمية نظام التبادل بين الموظفين في العمل عن بُعد أو الحضور، لافتين إلى أن الحضور لمقار العمل وفق النسب المطلوبة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتقال أية عدوى وكذلك الالتزام بالعمل عن بعد إذا اقتضت الضرورة يعد واجباً وطنياً لضمان استمرارية الأعمال، فنحن جاهزون لخدمة الوطن في أي مكان.

ولفت المواطن عبدالله محمد عابد المري، إلى أن الالتزام بالعمل عن بُعد، أو بنسب الحضور في مقر العمل أو تعليق العمل في بعض الجهات إنما يصب في المصلحة العامة ليس على أرض دولتنا فقط وإنما للبشرية أجمعين.

وأضاف المري: يجب ألا نستهين ببقائنا في المنزل إن كان هذا هو دورنا فيجب الالتزام به، كي يتمكن جنود الصفوف الأولى من تأدية مهامهم بإتقان، مؤكداً ثقته في قدرات دولتنا الحبيبة على تجاوز هذه الأزمة العالمية.

التزام

من جهته، أكد المواطن عبد الله الزيودي، أن التزامه بالنسب المطلوبة للحضور لمقار العمل يأتي في إطار التزامه المطلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس (كوفيد - 19) المستجد، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر واجباً وطنياً من أجل استمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت أنموذجاً ناجحاً لمنظومة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، بفضل الرؤية الحكومية، والجاهزية التكنولوجية التي تتمتع بها. بدورها، قالت بدرية مفتاح:

«يمثل نظام العمل عن بُعد خياراً مثالياً في الوقت الحالي، لا سيما وأن التزام من تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقار العمل يعد التزاماً أخلاقياً ووقوفاً مع الوطن، ونظام التبادل بين الموظفين في العمل عن بُعد أو الحضور لمقر العمل نظام يراعي الاشتراطات الصحية ويضمن استمرارية الأعمال، .

كما أن العاملين عن بُعد يعتمدون على من طلب منه أن يكون حاضراً، لتسيير العمل مع التقيد بالاشتراطات والإرشادات الصحية، فيجب أن يكون خير مساهم في مواصلة العمل وزيادة الإنتاجية واستمرارية العمل.

تجربة خاصة

من جانبها، تحدثت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، مدير إداري في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن تجربتها الخاصة في المؤسسات، كمدير إداري فيها، قائلة:

«أصدرت رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، توجيهاتها تلبية لرؤية القيادة الرشيدة حرصاً على السلامة العامة ومواجهة فيروس «كورونا» بأن يكون العمل «عن بُعد» كأول مؤسسة من مؤسسات الدولة وفق خطة مدروسة ومتابعة دقيقة ورقابة لا تقل كفاءة عن العمل المباشر. ومنذ الأسبوع الأول من شهر مارس يبدأ العمل صباحاً الساعة الثامنة.

حيث يبدأ التوقيع ويستمر العمل حتى الساعة الرابعة عصراً وتأخذ المعاملات مجراها من صادر ووارد وتنفذ الأنشطة وورش العمل والاجتماعات والتوصيات والاقتراحات، كما نحرص على سير العمل يومياً ورفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة، وإن دل ذلك فإنما يدل ذلك على الشعور بالمسؤولية المشتركة».

تواصل واجتهاد

كما أوضح عمر البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات في منطقة العين، أن الحديقة لا تزال تواصل وباجتهاد تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابير الوقائية، حيث كثَفت جهودها في عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافقها.

وذلك باستخدام مواد تعقيم معتمدة لاسيما وأن هناك موظفين يتطلب منهم بأن يكونوا على رأس عملهم إلى اليوم وهم ملاحظو الحيوانات ويؤدون مهامهم ضمن بيئة صحية وآمنة، ويقدمون الرعاية لأكثر من 4000 حيوان في الحديقة.

وأضاف البلوشي: «كما تم تركيب أجهزة المسح الحراري للاطمئنان على صحة الموظفين، الذين يتطلب منهم الوجود أيضاً في إدارات وأقسام الحديقة».