تحقيق متطلّبات الوظيفة واجب وطني

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

أكد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أن الالتزام بالعمل، وتحقيق متطلبات الوظيفة، خصوصاً في القطاعات الحيوية، حفاظاً على المكتسبات واجب وطني، سواء بالعمل عن بعد أو لمن تتطلب طبيعة عمله مغادرة منزله بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام التام باتباع اشتراطات السلامة والوقاية وأهمية تأمين بيئة عمل آمنة.

وأوضح أن استمرارية العمل في مختلف القطاعات الحيوية والمتعلقة بحياة الناس ضرورة ملحة في مختلف الظروف، وذلك لما فيه تحقيق المصلحة العامة ومواصلة دفع عجلة التنمية، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتميزها عالمياً.

وأضاف أن إدارة الإسعاف الوطني اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستباقية والتدابير الوقائية كافة للتعامل مع تداعيات وباء «كورونا» المستجد، وضمان استمرارية تقديم خدمات الإسعاف الحيوية وفق توجيهات حكومة الإمارات وضمن أرقى المعايير الطبية والوقائية المعتمدة.

وأوضح أن الكوادر الإسعافية تواصل العمل بتفانٍ في الخطوط الأمامية الأولى، وبدعم من فرق العمل المساندة وفق آلية تحقق تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية العامة، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وأفراد المجتمع.