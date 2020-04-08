2750 مزرعة في رأس الخيمة تدعم احتياجات السوق المحلي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد عبدالله خلفان الشريقي رئيس جمعية المزارعين في رأس الخيمة، خلال تفقده سوق الجسر للخضراوات بعد إعادة افتتاحه أمام المستهلكين، أن الإمارة بها 2750 مزرعة لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضراوات والتمور تدعم احتياجات السوق المحلي، مؤكداً تكاتف جميع المزارعين على زيادة إنتاج المزارع بأنواعها المختلفة والعمل ضمن منظومة متكاملة لسد احتياجات السوق المحلي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن المزارعين قاموا أمس بتوريد شحنات كبيرة من المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، وتلبية حاجة المستهلكين وبأسعار منافسة، متوقعاً عدم ارتفاع الأسعار واستمرارها خلال شهر رمضان المبارك.

حيث سجلت مبيعات صندوق الطماطم وزن 7 كيلوغرامات 20 درهماً، وصندوق البصل وزن 12 كيلوغراما 35 درهماً، والكوسا 25 درهماً للصندوق وزن 10 كيلوغرامات، والباذنجان 15 درهماً للصندوق وزن 5 كيلوغرامات، والخيار 15 درهماً للصندوق وزن 5 كيلوغرامات.

وأكد الشريقي، دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، للمواطن المنتج وخاصة المزارعين، وتقديم كافة الوسائل اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحريك عجلة التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة لدور وزارة التغير المناخي والبيئة في تقديم الدعم والإشراف الكامل على هذه المزارع ومراقبة عمليات التسميد، وغيرها من الخطوات التي تسهم في تقديم منتج محلي بجودة عالية.

منظومة عمل

بدوره، أكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة خلال الجولة التفقدية لسوق الجسر، أن الدائرة اعتمدت منظومة عمل جديدة عبر السماح بدخول 20 مركبة إلى السوق لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، مع ضرورة ارتداء الزبائن القفازات والكمامات، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الشخص والآخر خلال عمليات الشراء، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن الدائرة، سخّرت إمكاناتها لتسهيل حركة توريد إنتاج المزارع بتخصيص مواعيدها من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساءً لضمان عودة المركبات قبل تقييد الحركة المرورية، وتخصيص الفترة الصباحية للمستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية، مؤكداً أن الدائرة خصصت عدداً من موظفيها عند مدخل السوق لتنظيم عملية دخول وحركة المركبات، مناشداً المستهلكين القيام بدورهم في التعاون مع الموظفين.