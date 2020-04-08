إعفاء «أجرة الشارقة» من رسوم تأجير 200 لوحة مركبة لمدة عام

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الأسبوعي باستخدام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، واعتمد جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم رؤية الإمارة.

واعتمد المجلس التنفيذي إعفاء شركة الامتياز (أجرة الشارقة) من رسوم تأجير 200 لوحة مركبة أجرة لمدة سنة واحدة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم مسيرة التنمية في قطاع النقل ومركبات الأجرة والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية للأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

بيوت العطلات

واطلع المجلس على المقترح المقدم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشأن تنظيم نشاط بيوت العطلات في الإمارة، ولفت خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، إلى حرص الهيئة على تطوير قطاع الضيافة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال التصنيف والجودة في الخدمات المقدمة للزوار، مشيراً إلى أن نشاط بيوت العطلات في الشارقة يشهد إقبالاً ملحوظاً من زوار الإمارة، وبلغ عدد وحدات بيوت العطلات أكثر من 400 وحدة.

وانتهى المدفع إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها الإسهام في خدمة نشاط بيوت العطلات والارتقاء به، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي والمنشآت الفندقية، ووجه بالعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناقش المجلس مقترح دائرة التخطيط والمساحة بشأن تحويل الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري أو المهني، وقدم المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، شرحاً حول المقترح الذي يهدف إلى توفير جزء من الخدمات المجتمعية والتجارية لخدمة سكان المنطقة وإيجاد مناطق تلبي طلب السوق العقاري بما يتفق مع الاشتراطات المعتمدة.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من هيئة الوقاية والسلامة بشأن قرار المجلس التنفيذي بإصدار تصاريح مزاولة نشاط التدريب الوقائي.

واطلع المجلس على العرض المقدم من اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس لجنة متابعة مبادرة «مدينتي تستعد»، حول الجهود الوطنية لبرنامج التعقيم الوطني في إمارة الشارقة والتعاون بين القطاعات المعنية لمواجهة فيروس «كورونا».