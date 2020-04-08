«أبوظبي للزراعة» توجّه بإدارة المزارع والعزب عن بُعد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

وجهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أصحاب المزارع والعزب إلى الاعتماد على دليل الإرشاد الزراعي، والبوابة الإلكترونية (http:/‏‏‏/‏‏‏www.adafsa.gov.ae/‏‏‏arabic/‏‏‏pages/‏‏‏default.aspx) وتطبيق الهواتف الذكية، لإدارة المزارع والعزب وذلك عند طلب الخدمات أو النصائح والإرشادات المتعلقة بالممارسات الزراعية الصحية وخدمة المحاصيل.

وقد خصصت الهيئة أرقام هواتف وموظفين من إدارة إسعاد المتعاملين يعملون عن بعد لتقديم كافة أشكال الدعم التي تسهل على المزارعين وأصحاب العزب طلب الخدمة ومتطلبات الحصول عليها، وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الاستثنائية المتصلة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19».

إرشادات

وأشارت الهيئة إلى أن «دليل الإرشاد الزراعي» هو أول تطبيق للإرشاد الزراعي في الدولة يتوفر عبر أنظمة «أبل» و«أندرويد» للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يحتوي على إرشادات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل، بالإضافة إلى طرق تنمية الثروة الحيوانية والعناية بالإبل والماعز والأغنام في العزبة والمزرعة.

مؤكدة أن مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في تنمية وعي المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والجمهور بشكل عام، أصبح ضرورة في مثل هذه الظروف، وسيتزايد الاعتماد عليه في المستقبل للتواصل ونقل المعرفة والخبرة من المختصين إلى المزارعين وأصحاب العزب والعمال.

تحسين الإنتاجية

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية الاستفادة من المعلومات المتوفرة عبر «دليل الإرشاد الزراعي»، والتي تستند إلى أسس علمية ومعلومات موثقة في المجال الزراعي والحيواني، ويمكن الاعتماد عليها لتحسين إنتاجية المزرعة وتنمية الثروة الحيوانية في العزبة بما يحقق أهداف الزراعة المستدامة، ويعزز من مقومات الأمن الغذائي والحيوي.

وأكدت الهيئة أن مراكز الإرشاد الزراعي، وعددها 27 مركزاً، تواصل على مستوى إمارة أبوظبي عملها لمساعدة المزارعين على العناية بمزارعهم وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وغيرها من الخدمات الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة وتحسين دخل المزارعين.

كما يعمل مهندسو الإرشاد بنفس الوتيرة على دعم قدرات المزارعين والرد على استفساراتهم خلال مواعيد العمل الرسمية، وأنهم جاهزون لتقديم الرأي العلمي والمشورة الفنية لمساعدة أصحاب المزارع على الإنتاج ودعم جهود الدولة والمجتمع لاستدامة توفير الغذاء في كافة الظروف والأوقات.

دعم

وأوضحت الهيئة أنها نجحت خلال الأعوام الماضية بزيادة الإنتاج من الخضروات في مزارع الإمارة بشكل ملحوظ، كما أنها تعمل بشكل دؤوب على تكثيف برامج الدعم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والتوسع في الخدمات الفنية والإرشادية المقدمة لهم، لرفع القدرة الإنتاجية لمزارعهم بمقدار 13% خلال العام الجاري.