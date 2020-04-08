بلدية الشارقة تبدأ تنفيذ قرارات التسهيلات والإعفاءات

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المتعلقة بها، والتي تأتي ضمن حزمة التسهيلات والإعفاءات التي أعلن عنها المجلس من أجل دعم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات في مواجهة جائحة كورونا، والتي أدت إلى تأثيرات في جميع مجالات الحياة.

ولذا قدمت الإمارة الباسمة هذه التسهيلات لاستمرارية العمل وتحفيز الاستثمار وعدم تعطيل مصالح الناس، ولعل أبرزها تأجيل نظر جميع الدعاوى المتداولة والجديدة أمام اللجان الإيجارية لمدة شهر، وإخلاء سبيل قرابة 100 سجين من المحبوسين على القضايا الإيجارية ومنحهم 3 أشهر للسداد.

اشتراطات

وأوضح ثابت الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، أن البلدية باشرت من خلال قطاع الهندسة والمباني بتنفيذ قرار إلغاء موافقة البلدية في تجديد رخص المقاولين والاستشاريين الذين انتهت رخصهم لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الأول من شهر أبريل الجاري من خلال تمديد شهادات التصنيف لتجديد الرخص خلال هذه المدة مع ضرورة توافر الاشتراطات الخاصة بالشركات دون الرجوع إلى البلدية، ليتم تجديد الرخصة مباشرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، كما قامت البلدية بإعفاء الشركات الجديدة من رسوم التصنيف.

وأشار الطريفي إلى أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية سيقوم هو الآخر بتنفيذ قرار تأجيل تجديد بطاقة الصحة المهنية للمنشآت الخاضعة للبلدية، حيث أوقفت البلدية الفحص الطبي في العيادة حالياً وإيقاف تجديد بطاقات الصحة المهنية للعاملين في كافة المنشآت التابعة لإشراف ومتابعة أقسام التفتيش في إدارة الصحة العامة، ولن تتم محاسبة أو مخالفة العاملين في تلك المنشآت والتي انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال هذه الفترة أثناء الزيارات التفتيشية، كما وسيتم إعفاؤهم من الغرامة المترتبة على التأخير في تجديد البطاقات من قبل قسم عيادة الصحة العامة، كما سيتم، عند استئناف العمل، استخراج البطاقات وتجديدها.