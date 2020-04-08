عويضة المرر: شكراً خط دفاعنا الأول

المصدر: (أبوظبي ـــــ البيان)

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن العالم بأسره يواجه أزمة صحية استثنائية تتطلب من الجميع الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهتها ، بالاستناد إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة التي توفر كل السبل من أجل وقاية وحماية صحة الإنسان في الإمارات، انطلاقاً من إدراكها بأن الصحة أساس للاستمرار في الأعمال والتقدم والازدهار.

وقال «في هذا اليوم أبعث برسالة شكر وامتنان وتقدير وعرفان لكل الكوادر الطبية العاملة في مجال الصحة من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، شكراً لخط دفاعنا الأول وحماتنا الذين يعملون من أجل وقاية صحة أفراد المجتمع، نحن مدينون لكم بسلامتنا وحمايتنا من الأمراض».