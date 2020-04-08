بن شعفار: الشكر والعرفان لأبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية

المصدر: دبي - البيان

وجه أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، الشكر والتقدير الى الأبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية في الدولة، نظير جهودهم الجبارة التي يبذلونها في خدمة مجتمعاتهم، وما يقدمونه من جهد خارق خلال هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم حالياً في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة، جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحة العالمي. وقال بن شعفار: نحرص على الاحتفاء بـ«يوم الصحة العالمي» في إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية ونشر الوعي ورفع المستوى الصحي لفرق العمل، وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السلمية بالتزامن مع تنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لوباء «كورونا»، الذي بات يهدد بكارثة إنسانية.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من انشغال كافة دول العالم في كيفية التصدي للمرض، سخرت دولة الإمارات كافة إمكانياتها لدعم الأبحاث القائمة في العديد من الدول للتسريع في عملية التوصل إلى لقاح فعال، كما قامت بمد العديد من الدول بالإمدادات الطبية والمعدات الإغاثية. وأكد على التزام إمباور في زيادة نسبة الوعي المجتمعي وترسيخ الجانب الوقائي لموظفينا، باعتبار صحة وسلامة الموارد البشرية من موظفي المؤسسة أولوية قصوى بالنسبة لنا والتي نسعى دائماً إلى تعزيزها والحفاظ عليها.