عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية كوريا جهود مواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع كانج كيونج واه، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك.

كما بحث سموه ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية مستجدات أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» وتأثيراته على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تناول سبل تعامل البلدين مع هذا التحدي وأهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات من أجل احتواء الفيروس وتجاوز تأثيراته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الاستراتيجية المتميزة، التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وأثنى سموه على الإجراءات التي اتخذتها كوريا في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتي ساهمت في تراجع معدلات الإصابة، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء هذا الفيروس.

وأشاد سموه بالتعاون القائم بين البلدين والذي يأتي تجسيداً لما يجمعهما من شراكة استراتيجية، مثمناً الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس «كورونا».