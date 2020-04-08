بمباركة حميد النعيمي.. إطلاق اسم عائشة العيدروس على مختبر بجامعة عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

بمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أطلقت الجامعة اسم المغفور لها، المعلمة المواطنة «عائشة عيسى عمر العيدروس»، على مختبر للحاسب الآلي تابع لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وذلك تخليداً لذكرى هذه المربية الفاضلة التي وافتها المنية أثناء تأدية واجبها في التدريس عن بُعد لطالبات مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي في العامرة بمدينة العين.

وتأتي هذه المبادرة تكريماً لجهود المعلمة الراحلة، التي حرصت على القيام بواجبها بأمانة وإخلاص حتى آخر لحظة من حياتها، وهي معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق الرفيع، أدت رسالتها بتدريس وتخريج أجيال من الطالبات على مدار 20 عاماً من حياتها التعليمية كمعلمة تقنية معلومات وحاسوب.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من الجامعة بدور المعلم في العملية التعليمية، وتثميناً للجهود التي يبذلها المعلمون المخلصون ودورهم في إنشاء جيل واعٍ متعلم، فالمعلم هو القدوة والنموذج الأول لدى الطلبة، الذي يُحتذى به، فهو يقضي مع الطلبة جزءاً كبيراً من يومهم، ويتأثرون بسلوكياته، ليتخطى دور المدرس من كونه يعلم إلى مربٍ للأخلاق والقيم».

وأوضح أن الراحلة تمتعت بسمعة عطرة في الوسط التعليمي، وما هذه المبادرة إلا تخليداً لذكرى روحها الطاهرة التي فاضت إلى ربها وهي تقوم بأداء واجبها في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.