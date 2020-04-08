مجلس الوزراء يعتمد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات برئاسة عبدالله بن زايد

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، وذلك بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

ويترأس اللجنة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويأتي تشكيلها في ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع وتنسيق العمل فيما بينهم.

وتفصيلاً ستقوم اللجنة بالإشراف على عمل كافة الجهات التطوعية على مستوى الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة «متطوعين. إمارات» كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كنائب للرئيس، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.

› اللجنة تشرف على عمل كافة الجهات التطوعية على مستوى الدولة

› دعم المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم

› تفعيل منصة «متطوعين. إمارات» لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات

› التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية