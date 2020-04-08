13 خدمة إلكترونية جديدة بمحاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت محاكم رأس الخيمة، أمس، 13 خدمة جديدة ضمن منظومتها للخدمات الإلكترونية، لمشتركي خدمات المحاكم الإلكترونية، ليرتفع عدد الخدمات الإلكترونية إلى 206 خدمات، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، والتي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، وتسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم.

تفصيل

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أنه تم توفير المحاكم لـ 206 خدمات إلكترونية عبر موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني، لتمكين متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم.

وأضاف: «تشمل الخدمات الجديدة، طلب استلام تقرير خبرة، استبدال شيك، الإقالة من الغرامة، والنفقة المستعجلة، وإلغاء المستفيد الأول، واستبدال الكفيل، إذن بيع مال مرهون، تظلم من قرار قاضي التنفيذ، إبراز وكالة تمييز، إبراز وكالة ابتدائي، إبراز وكالة استئناف، وقف صرف، وإعادة تقييم محجوزات».

وأطلقت دائرة المحاكم أيضاً خدمة طلب إجراء عقد زواج عن بعد، من خلال الإعلان عن أسماء المأذونين المصرح لهم إتمام عقود الزواج، والبالغ عددهم 28 مأذوناً لدى المحاكم، والتواصل المباشر معهم عبر أرقام هواتفهم، التي تم الإعلان عنها، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي.

كما وجهت المحاكم متعامليها إلى استخدام خدمة الاستعلام عن صلاحية الوكالات الصادرة من الكاتب العدل، ولمعرفة إذا ما كانت الوكالة سارية أم ملغاة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، واختيار خدمات المحاكم، ومن ثم الاستفادة من الخدمة عن بعد دون الحضور الشخصي لمقر المحاكم.

وأشار الخاطري إلى أن محاكم رأس الخيمة قامت بحملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج عن خدماتها الإلكترونية وتعريف الجمهور بكيفية الاشتراك واستخدام الخدمات من خلال أدلة تفصيلية لكل خدمة، وذلك تشجيعاً وتسهيلاً على الجمهور لاستخدامها عن بعد، دون الحضور الشخصي إلى مقر المحاكم.

