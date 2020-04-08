طارق بن خادم يثمّن جهود الطواقم الطبية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، تقديره الكبير لجنود الصف الأول في مواجهة الأزمة العالمية لوباء فيروس «كورونا» المستجد.

وثمّن بمناسبة يوم الصحة العالمي، الجهود الإنسانية الجبارة للطواقم الطبية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الفيروس، مؤكداً أن الأحداث الراهنة دعوة للتوحد والتلاحم ببذل الأدوار الحقيقية المنوطة بكل فرد على وجه الأرض في التصدي لهذه الأزمة، فليس التقدير والشكر مجرد كلمة يدلي بها المرء، بل هي عمل وتصرف ينم عن مسؤولية ودعم واقعي لجهود «جنود المعاطف البيضاء» الأطباء والممرضين، وذلك بتخفيف العبء عليهم بالالتزام والتقيد بالتوجيهات والقوانين الاحترازية التي سنتها الدولة. ودعا موظفي حكومة الشارقة وكافة أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية في دعم جهود حكومتنا الرشيدة التي أعلت قيمة الإنسان، بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لتخطي هذه الأزمة العالمية.