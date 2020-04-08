تطوير الطرق المحيطة بـ«شخبوط الطبية»

بدأت بلدية مدينة أبوظبي - من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية - مشروعاً يستهدف تطوير الطرق والتقاطعات وتحسين المظهر العام في المنطقة الواقعة قرب مدينة شخبوط الطبية - مستشفى المفرق -، وذلك ضمن إطار سعي البلدية المتواصل نحو الارتقاء بمنظومة البنية التحتية، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي وضواحيها على صعيد إيجاد أرقى المرافق الخدمية.

وأكدت البلدية أن أعمال المشروع انطلقت ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال فيها خلال مايو المقبل، حيث تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 34 مليون درهم. وأوضحت أن المشروع يتضمن تحسين طبقة الأسفلت للطرق القائمة، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وتحسين الحركة المرورية في الدوارات عند المدخل الحالي لمستشفى المفرق، وأعمال التجميل والري، وتحسين المظهر العام، وإنارة للطرق والممرات والأماكن العامة حول مدينة شخبوط الطبية.