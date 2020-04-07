جمعية المزارعين برأس الخيمة: إنتاج المزارع المحلية يدعم سوق الجسر للخضراوات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد عبد الله خلفان الشريقي، رئيس جمعية المزارعين في رأس الخيمة، خلال تفقّد حركة أسواق الإمارة مع إعادة افتتاح سوق الجسر لبيع الخضراوات، تكاتف جميع المزارعين لزيادة إنتاج المزارع بأنواعها المختلفة، والعمل ضمن منظومة متكاملة، لسد احتياجات السوق المحلي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الجمعية عقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعاً مع دائرة بلدية رأس الخيمة، بهدف إعادة افتتاح السوق مع تطبيق الدائرة منظومة عمل جديدة، عبر السماح بدخول 20 مركبة إلى السوق مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، مع ضرورة ارتداء المتسوقين القفازات والكمامات، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الشخص والآخر خلال عمليات الشراء، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة.