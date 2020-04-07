محمد بن زايد يعيد أمريكية مصابة بكورونا من موطنها لتلقي العلاج في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تصدق الأمريكية هانا أوريلي نفسها عندما تواصلت معها وزارة الخارجية الإماراتية وأخبرتها برغبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعودتها إلى الإمارات خاصةً وأنها حامل ولا تملك تأميناً صحياً في بلدها لمعالجتها.

وكانت هانا قد سافرت إلى أمريكا في زيارة عائلية، وهناك أصيبت بفيروس كورونا، تقول: "عندما أبلغوني أن الشيخ محمد بن زايد يتابع حالتي، لم أصدق الأمر، لكنها كانت الحقيقة".

بعد عودتها إلى الإمارات تم استضافة هانا في أحد الفنادق لمتابعة حالتها الصحية.