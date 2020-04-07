بلدية رأس الخيمة و«بريد الإمارات» تطلقان خدمة توصيل المعاملات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، خدمة توصيل المعاملات إلى المتعاملين ابتداءً من اليوم، التي سيتم من خلالها توصيل المعاملات إلى المتعاملين في أماكن وجودهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية حكومة رأس الخيمة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة والمؤسسات الحكومية التي تتوافق طبيعة عملها مع استراتيجية الحكومة.

وتسعى دائرة البلدية، عبر إطلاق مثل هذه المبادرات، إلى تقديم خدمات متميزة لمتعامليها، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع بتقديم أفضل الخدمات.