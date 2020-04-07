وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الـ 37 "عن بعد"

المصدر: وام

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والثلاثين اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

يأتي الاجتماع تأكيداً على الحرص الدائم واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على استمرار تعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي في مختلف الظروف، وتطوير مؤسساته القائمة ودعم العمل الجاد لحماية أمن الخليج العربي واستقراره والحفاظ على سلامة جميع قاطنيه من المواطنين والمقيمين.

وناقش المجتمعون عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الشرطية والأمنية بين دول المجلس بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمسيرة التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيز العمل بين دول المجلس في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن دول المنطقة والمحيط الإقليمي.