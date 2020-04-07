الشيخة فاطمة بنت مبارك تساهم بـ 25 مليون درهم لبرنامج "معاً نحن بخير"

المصدر: البيان الإلكتروني

ساهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقيمة 25 مليون درهم لصالح برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" تعزيزاً لتضامن المجتمع.

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية أول مشاريع «صندوق الاستثمار الاجتماعي»، وهي القناة الرسمية التابعة للهيئة لاستقبال المساهمات المجتمعية الموجهة لحل القضايا الاجتماعية الملحة، ويعمل البرنامج على توجيه المساهمات المجتمعية بناءً على الأولويات وبالتعاون مع الشركاء المعتمدين، على أن تُخصص عوائد البرنامج المالية والعينية والتطوعية للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كل ما يخدم المجتمع ويعزز قيمه.