بلدية رأس الخيمة تصادر 8432 عبوة من منتجات معقم اليدين

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

صادرت دائرة بلدية رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، 8432 عبوة من منتجات معقم اليدين لعدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها، جاء ذلك خلال الحملة التي نفذها مفتشي إدارة الصحة العامة على أسواق الإمارة، بهدف حماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة وحفاظاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وفي إطار التصدي لممارسات الغش والتدليس.

وأكدت البلدية عدم التهاون مع حالات الغش بجميع أشكالها التي يقوم بها بعض الأشخاص خلال تلك الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت زيارة 112 منشأة للتأكد من مطابقة منتجات تعقيم اليدين للمواصفات القياسية الإماراتية وضمان تسجيلها واعتمادها من قبل الجهات المختصة بالدولة، حيث تبين اكتشاف وجود 8432 عبوة غير مسجلة بالمواصفات والمقاييس وتحتوي على نسبة أقل من المسموح به من المادة الفعالة للتعقيم والبعض منها كان يحتوي على معلومات طبية غير صحيحة والآخر مخالف للمواصفات التي تم الإخطار عنها.