خدمات مجانية لتسليم الأدوية في مدينة الشيخ خليفة الطبية

المصدر: أبوظبي ـالبيان

أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة باقة من الخدمات المجانية بهدف تسهيل وصول جميع مراجعيها إلى الأدوية باختلاف حالاتهم الصحية. وتهدف هذه الخدمات إلى تقليل الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى أو الانتظار لاستلام الدواء حفاظاً على سلامة المريض وأسرته ومنعاً لانتشار العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19.

ودشنت المدينة الطبية مبادرة «دواؤك لباب بيتك» لكافة المرضى الذين يحتاجون تكراراً لأدويتهم من خلال تخصيص خطٍ ساخن لطلب تكرار الأدوية. حيث يقوم فريق الصيدلية بالتأكد من وجود تكرار للوصفة الدوائية في الملف الإلكتروني للمريض ثم مراجعة الأدوية والتأكد من سلامتها بما يتوافق مع الحالة الصحية للمريض ثم تحضيرها من خلال الصيدلية الآلية وبعد ذلك إيصالها إلى منزل المريض بواسطة مركبات التوصيل المهيأة لحفظ الأدوية.

ويحرص فريق الصيدلية على التواصل مع المريض في اليوم التالي للتأكد من استلامه للأدوية والإجابة عن أي استفسار لديه حول الأدوية وطريقة استخدامها.

كما أنشأت مدينة الشيخ خليفة الطبية مبنى خارجياً منفصلاً خلف مبنى العيادات التخصصية الخارجية لتسليم الأدوية للمرضى، ففي حال احتياج المريض لدواء جديد بعد مراجعة الطبيب في العيادات الخارجية التخصصية التابعة لمدينة الشيخ خليفة الطبية تصل وصفة الدواء عبر النظام الإلكتروني إلى الصيدلية ويتم تحضير الأدوية ثم إرسال رسالة إلكترونية قصيرة تفيد بجاهزية الأدوية ليتوجه المريض إلى خيمة صرف الدواء بواسطة سيارته وبعد إبراز الهوية الأصلية سارية المفعول يقوم الصيدلي بتسليم الأدوية وشرح كيفية الاستخدام دون الحاجة لخروج المريض من سيارته

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، «نضع صحة وسلامة الجمهور نصب أعيننا تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطبيقاً لمعايير دائرة الصحة في أبوظبي، لذلك حرصنا على تقديم خدمات استثنائية خلال هذه الفترة الحرجة تستهدف كافة المرضى من كل الجنسيات لضمان راحة المرضى وأسرهم وتقليل حاجتهم إلى الخروج من المنزل إضافة إلى تقليل فترة تواجدهم داخل المستشفى." وأضافت الدكتورة المزروعي، "نحرص كل الحرص على اتباع إجراءات التعقيم في كل مرحلة من مراحل تجهيز وإيصال الدواء».

من جانبها، قالت الدكتورة شمة خليفة المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تستهدف خدمات إيصال الأدوية كافة مرضى مدينة الشيخ خليفة الطبية من مواطنين ومقيمين سواءً كانوا من سكان إمارة أبوظبي أو غيرها من باقي الإمارات، حيث نقوم بإيصال الأدوية إلى منازلهم مع مراعاة حفظ الأدوية بدرجة الحرارة المناسبة. وتشمل خدماتنا توصيل أدوية المرضى المراجعين للعيادات التخصصية الخارجية ومرضى جناح العلوم السلوكية إضافة إلى مرضى الرعاية المنزلية»، ويمكن التواصل مباشرة مع الخط الساخن للصيدلية على الرقم 028194433