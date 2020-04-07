"بيئة أبوظبي" ترصد الثعلب الملكي في جبل حفيت

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

نجحت كاميرات توثيق الحياة البرية التابعة لهيئة البيئة أبوظبي، بتسجيل لقطات للثعلب الملكي في منتزه جبل حفيت، وتساهم هذه التقنية الحديثة في توفير معلومات حول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ويتواجد الثعلب الأفغاني الملكي في إمارة أبوظبي بالمناطق الجبلية.

ويتميز الثعلب الملكي بصغر حجمه، إضافة إلى كونه حيواناً ليلياً يوصف بالسرعة والذكاء، كما أنه يتغذى على النباتات والحشرات الصغيرة، و يتميز بعلامات سوداء على وجهه وأنفه صغير الحجم، وكثافة ذيله تساعده على التوازن عند القفز على المنحدرات الصخرية الشديدة، كما أنه من الصعوبة بمكان رصد الثعلب الملكي بالعين المجردة، حيث يعيش في الموائل الجبلية.