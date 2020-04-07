الفجيرة للموارد الطبيعية تُسخّر "الدرون" في عمليات التعقيم الوطني بكفاءة

المصدر: الفجيرة - البيان

تواصل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تنفيذ اجراءاتها لخطة التعقيم الوطني بالتعاون مع بلدية الفجيرة و الشركاء الاستراتيجيين، في إطار سعيها المستمر لدعم الجهود الوطنية لضمان أعلى مستويات الحماية البيئية وصحة المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

و عملت المؤسسة ضمن جهودها الوقائية على تطوير استخداماتها لتقنية " الدرون " لتعزيز و دعم عمليات التعقيم الوطني في الإمارة بشكل فعّال ، بما يوفّر الكفاءة والسلامة لخدمة الإنسانية، و الحد من المخاطر .

و تم استخدام الدرون في عمليات الرّش و التعقيم و التطهير بشكل واسع للمواقع التي يصعب الوصول إليها كالمناطق الجبلية و الصناعية و بين البنايات السكنية العالية في مختلف مرافق الإمارة الحيوية .

و أكدت المؤسسة أن توظيف ( الدرون ) في عمليات التعقيم و التطهير يهدف للإرتقاء بالخدمات المقدّمة و مواكبة العصر باستخدام أحدث الوسائل ، و خطوة جديدة نحو تسخير التقنيات الحديثة لمواجهة الأزمات و الظروف الراهنة ، و دعماً للجهود الوطنية الوقائية الرّامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

كما نفذت المؤسسة مؤخراً ضمن جهودها الاحترازية حملة توعوية موسّعة للعاملين في جميع القطاعات الصناعية و الحيوية عبر ( الدرون ) بتوجيه رسائل ب 3 لغات، من خلال مكبرات صوت و توعيتهم بضرورة البقاء في المنزل و الابتعاد عن أماكن التجمّعات و الالتزام بتعليمات الدولة الاحترازية الرامية للحدّ من انتشار الفيروس .