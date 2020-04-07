مجلس الوزراء يعتمد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات برئاسة عبدالله بن زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الوزراء اليوم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

تهدف اللجنة إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

وستقوم اللجنة بالإشراف على عمل كافة الجهات التطوعية على مستوى الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة "متطوعين.امارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية والشبه حكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

تضم اللجنة في عضويتها كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائبا للرئيس، ومعالي سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

كما تضم معالي مغيير الخيلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية للطوارىء والأزمات والكوارث.