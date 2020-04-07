الانتهاء من تعقيم 117 موقعا وبدء المرحلة الثانية في عجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان المرحلة الأولى من خطة التعقيم الوطني بإمارة وذلك بتعقيم 117 موقعا ، واستمرار العمل في المرحلة الثانية لبرنامج التعقيم الوطني باستخدام أحدث الآليات والتكنولوجيا والكيماويات المعتمدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

تتميز المرحلة الثانية من التعقيم بزيادة مساحة التغطية للمواقع والمنشآت و زيادة نسبة تركيز الكيماويات في التعقيم بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث يتم تركيز عمليات التعقيم بشكل يومي على المواقع الحيوية مثل جسور المشاة والأنفاق ومحطات النقل الجماعي و تعقيم 14 موقعا.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة لـ ( البيان ): " تم الانتهاء من تعقيم 5مناطق صناعية باستخدام الكيماويات المعتمدة وأحدث الآليات والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات التعقيم والتي شملت تعقيم الشوارع والساحات، وواجهات المنشآت والمجمعات السكنية ومداخل البنايات السكنية والتجارية ، لافتا إلى إلزام جميع ملاك ومسؤولي المجمعات العمالية بتوفير برامج تطهير وتعقيم دورية فعالة بجميع مرافق المجمع باستخدام الكيماويات المعتمدة مع إتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية.