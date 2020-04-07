صحة دبي تتعاون مع "تيك توك" لإطلاق تحدي "شكرا خط دفاعنا الأول"

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت هيئة الصحة بدبي اليوم إلى "تيك توك" لإطلاق تحدي #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول والذي يوفر منصة لمجتمع "تيك توك" في الإمارات للتعبير عن تقديرهم لجهود وتفاني العاملين في القطاع الطبي في مواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19" في البلاد.

وفي معرض تعليقه على هذا التحدي، قال عبدالله جمعة، مدير إدارة الاتصال لدى هيئة الصحة بدبي: "اتخذنا تدابير استباقية وشاملة لوقاية أفراد المجتمع من وباء ’كوفيد_19‘، بمساعدة فريقنا في جميع أنحاء الإمارات. وتهدف حملة #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول التي ننظمها بالتعاون مع ’تيك توك‘ لمواصلة رفع الوعي بهذا الفيروس والاحتياطات الواجب اتباعها لضمان الوقاية من الإصابة، وأيضًا لتشجيع أفراد المجتمع في الإمارات للانضمام إلينا في توجيه الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد على التضحيات التي يقدمونها كل يوم لحماية الصحة العامة".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن رسائل التشجيع هذه سترفع من معنويات جميع الأطباء والممرضين والممرضات والمساعدين الطبيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة ويقدمون تضحيات كبيرة لضمان سلامة وصحة سكان الدولة".

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تعاونت "تيك توك" مع هيئات حكومية ومنظمات دولية من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدة أفراد المجتمع في الوصول إلى معلومات دقيقة حول طرق الوقاية من فيروس "كوفيد_19". كما أطلقت "تيك توك" سلسلة من التحديات لتشجيع الناس على البقاء آمنين إيجابيين في منازلهم من بينها تحدي #خلك_فالبيت.

واعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي "تيك توك" في مختلف أنحاء الإمارات المشاركة في التحدي والتعبير عن تقديرهم لجهود الأطباء والممرضات والممرضين الذين يحاربون تفشي فيروس "كوفيد_19" من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. تنزيل تطبيق "تيك توك" للهاتف المتحرك.

2. إنشاء فيديو تتوجه فيه بالشكر للأطباء والممرضات والممرضين والمساعدين الطبيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي على جهودهم في الحفاظ على سلامة المجتمع في دولة الإمارات باستخدام الهاشتاق #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول

وقد شارك في التحدي عدد كبير من المشاهير من بينهم ريا أبي راشد وأحمد حلمي، وخالد وسلامة، وDouziofficial، ودي زاد جوكر شمسو ومحمد قيس وسامية الطرابلسي من أجل دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الإمارات وشكرهم على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في هذه الظروف الاستثنائية.