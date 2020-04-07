"دبي الطبية" تطلق برنامجا تطوعيا لأخصائيي الرعاية الصحية لمكافحة كوفيد-19

المصدر: دبي -البيان

أطلقت اليوم سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية برنامجها التطوعي، بهدف مكافحة فيروس كوفيد-19، تماشياً مع الجهود الوطنية للتصدي للوباء، وزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية في هذه الأوقات الصعبة.

ودعت السلطة أخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة الحرة، ودولة الإمارات العربية المتحدة للتسجيل كمتطوعين للانضمام إلى العاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات العاملة في مدينة دبي الطبية، حيث يربط البرنامج المستشفيات وأخصائيي الرعاية الصحية المرخصين، والأشخاص الحاصلين على شهادات طبية ممن يرغبون في الانضمام للتطوع للعمل معاً للتصدي لهذا الوباء.

وتعليقاً على البرنامج، قال السيد جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "أطلقنا اليوم برنامجنا التطوعي لمساندة أخصائيي الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات العاملة في المنطقة الحرة، ويعد هذا البرنامج جزء من مساعي السلطة للحد من انتشار هذا الوباء الذي يهدد مجتمعاتنا والعالم أجمع.

لقد فتحنا الباب لجميع أخصائيي الرعاية الصحية للتطوع في المستشفيات الواقعة ضمن المنطقة الحرة، للاستفادة المثلى من خبراتهم، كلٌ في مجال خبراته ومعارفه ومهاراته، لاستثمارها في تعزيز الخدمات الصحية في مجتمعنا، والانضام إلى أبطال الخطوط الأمامية بروح التكافل والتكاتف الإنساني لمواجهة هذا الفيروس".

هذا ودعت سلطة مدينة دبي الطبية جميع الأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية التسجيل للتطوع عبر الموقع الإلكتروني للقطاع التنظيمي، وتحميل وتعبئة نموذج التطوع، وإرساله إلى volunteer@dhcr.gov.ae. وبمجرد التسجيل للتطوع، سيقوم القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية بإضافة أسماء أخصائيي الرعاية الصحية إلى سجل المتطوعين، وسيتم توزيعهم على المستشفيات حسب الحاجة.