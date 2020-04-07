"جامعة الشارقة" تعتمد آلية مناقشة الرسائل العلمية عبر منصات التواصل عن بعد

المصدر: وام

اعتمد مجلس عمداء جامعة الشارقة في جلسته الأخيرة قرار البدء بتطبيق آلية مناقشة أطروحات الماجستير والدكتوراه والمقدمة من طلبة الدراسات العليا وذلك باستخدام التقنيات والبرامج الالكترونية الحديثة التي تستخدمها الجامعة حالياً في عملية التعليم عن بعد انطلاقاً من سعي الجامعة لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتها الملتحقين بكلية الدراسات العليا بجميع برامجها وتخصصاتها.

وقال الأستاذ الدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا إن الكلية قامت بتوفير جميع الأدوات اللازمة للبدء في تطبيق هذه الطريقة لكافة الرسائل المقرر مناقشتها خلال الفترة الحالية كما تم خلال ذلك التواصل مع الباحثين لتعريفهم بتلك الآلية والتنسيق معهم ومع أعضاء هيئة الإشراف على المواعيد المقررة لتلك المناقشات وكيفية اعتمادها من خلال إرسال رابط دليل توضيحي يحتوي على شرح تفصيلي لخطوات مناقشة الرسائل عن بُعد بالإضافة إلى إرسال فيديو مصور يشرح بالتفصيل خطوات وآلية مناقشة الرسائل عن بعد باستخدام التقنيات الموجودة في برنامج Microsoft teams.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتم مناقشة 80 رسالة ماجستير، و34 رسالة دكتوراه، و70 مخططا للرسائل، خلال شهري أبريل الحالي ومايو المقبل، وذلك لجميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والبالغ عددها حالياً 49 برنامجاً، لإتاحة الفرصة للطلبة الخريجين لاستكمال متطلبات تخرجهم في الوقت المحدد.