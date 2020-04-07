رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين يوسف السركال مديرا عاما لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا لسنة 2020 بتعيين سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مديرا عاما لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وشغل سعادة السركال منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث عمل على تطوير الخدمات الصحية لمستشفيات الوزارة ورفع كفاءة طواقمها والعاملين فيها، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة خدماتها الصحية للمواطنين والمقيمين.

كما عمل مستشار معالي وزير الصحة لشؤون المستشفيات، بجانب عمله مديرا للعديد من المستشفيات في الدولة مثل مستشفى الكويت في الشارقة، ومستشفى الذيذ، وعمله في بداية حياته المهنية وحتى الآن كطبيب أخصائي جهاز هضمي.

يحمل سعادته شهادة الماجستير في أمراض الجهاز الهضمي من جامعة لندن، وبكالوريوس الطب والجراحة وأمراض النساء من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، وهو خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات للقيادات التنفيذية، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز.