المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يصدر كتاب «حمد الشرقي 2019»

المصدر: الفجيرة - وام

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2019» والذي يُعد مرجعاً توثيقياً شاملاً يعرض أبرز أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار عام 2019.

يوثق الكتاب - الذي توزع على خمسة فصول - أهم النشاطات والفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو حاكم الفجيرة، بعدد من المناسبات العامة التي تتعلق بمواطني الإمارة ودولة الإمارات ولقاءات سموه مع عدد من الشيوخ والوزراء ومسؤولي وسفراء عدد من دول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية والشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، علاوة على لقاءاته على الصعيد العربي والدولي.

والتي كان أبرزها مشاركات سموه مترئساً وفد الدولة في القمم العربية والعالمية. فقد شارك سموه في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ وأكد في كلمته التي وزعت على الحضور أثناء انعقاد أعمال القمة أن الإمارات تقدم اليوم مثالاً يحتذى لمستقبل متفائل يقوم على التسامح والتعايش والتآخي يحب الحياة ويعمل على استدامة الأمن والاستقرار والتقدم والنماء.

كما ترأس صاحب السمو حاكم الفجيرة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العربية بتونس بدورتها العادية الثلاثين والتقى سموه على هامش القمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة واستعرض معه الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة وأعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية.