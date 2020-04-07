محامية: 6 ضوابط للموظفين خلال «العمل عن بُعد»

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

حددت المحامية نادية عبدالرزاق 6 ضوابط لنظام «العمل عن بُعد» ومسؤولية الموظف القانونية في حال عدم التقيد بها، وتضمنت الضوابط التي ينبغي للموظف الالتزام بها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالعمل والالتزام بأخلاقيات المهنة، واستخدام جهاز شخصي مزود بكلمة مرور لأداء العمل وليس جهازاً مشتركاً يمكن أن يطلع عليه آخرون، والقيام بأداء العمل بشكل منفرد أثناء أداء العمل وإضفاء طابع الخصوصية.

كما ينبغي للموظف تهيئة المكان عند العمل عن بعد خارج مقر العمل منعاً لتواجد أي شخص آخر بجانبه أثناء مزاولته العمل والتزام البقاء في المنزل أثناء ساعات العمل الرسمي، كما شددت المحامية على ضرورة أن يلتزم الموظف اتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية تجنباً للإصابة بأي من الأمراض السارية وإخطار جهة العمل، والالتزام بتقديم تقرير يومي عن الأعمال المنجزة والمستجدات.

وأوضحت المحامية نادية عبدالرزاق أن الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة الإمارات من خلال تهيئة البنية التحتية لممارسة الأعمال عن بعد وإنجاز كافة المعاملات عن طريق الخدمات الذكية كشفت مدى جهوزية مؤسسات وقطاعات الدولة للتعامل مع أية تطورات عالمية عن طريق استشراف المستقبل.

مؤكدة أهمية الاطلاع على التحذيرات الصحية التي تطلقها الحكومة بشأن العمل عن بعد سواء خارج جهات العمل أو داخلها مع عدم الاحتكاك والتعامل المباشر مع الموظفين، ومطالبة الموظفين بالإبلاغ عن أية رحلة سفر قاموا بها خلال فترة انتشار الفيروس في العالم.