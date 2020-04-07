14 نصيحة لمواجهة الروتين والاستمتاع بالوقت

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

قدم محورا «تجديد الروتين اليومي، وممارسة شيء ممتع» ضمن دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، 14 نصيحة مهمة بإمكان الشباب اتباعها للاستفادة واستغلال الوقت بشكل إيجابي، وذلك أثناء تواجدنا بالمنزل خلال فترة «العمل أو التعلم عن بُعد».

خطوات

وحدد محور «إضافة بعض التجديد للروتين اليومي» 6 خطوات شملت: ضرورة تخصيص وقت «لقراءة جزء من القرآن الكريم»، لأن كلمات الله سبحانه وتعالى فيها راحة وعلوم وطمأنينة وعبادة.وتطرقت النصحية الثانية لأهمية «ترتيب محيطنا» .

حيث إننا قد لا نعي أهمية ذلك، خاصة أن ترتيب المنزل يعتبر الخطوة الأولى لترتيب حياتنا، وبإمكان الشباب الاطلاع على رابط «konmari» أسرار ماري كوندو، للاستفادة خصيصاً من معلوماته المفيدة في هذا الشأن.

وأشارت ثالثة النصائح لتخصيص وقت لـ«فرز صور الهاتف»، خاصة إذا كنا نشتكي من عدم وجود مساحة تخزين كافية في هواتفنا الذكية. ولفتت النصيحة الرابعة لأهمية «ممارسة الرياضة» والتنويع بين مختلف التمارين، حيث إن هناك عشرات الرياضات التي نستطيع ممارستها من المنزل.

وحثت خامس نصيحة على «البدء بعادة جديدة مفيدة»، لأن حياتنا عبارة عن مجموعة من العادات، فما نقوم به تكراراً ومراراً، وما نفكر به ونقوم بعمله بشكلٍ يومي هو الذي يشكل ما نحن عليه الآن. وركزت النصيحة السادسة على المواظبة على قراءة أذكار الصباح والمساء، حيث لها من الفضل والبركة ما لا يدركه إلا من داوم عليها.

تجارب

وقدم محور «الاستمتاع بشيء»، 8 نصائح تبدأ الأولى بـ«تجربة السينما الرقمية»، وذلك في حال كان هناك ملل من مشاهدة برامجنا المفضلة وحدنا، حيث بإمكاننا مشاهدة أفضل الأعمال الفنية مع أصدقائنا وعائلتنا، ونبهت ثانية الملاحظات، لأهمية «التخطيط لمفاجأة افتراضية مبتكرة لأحبابنا»، فرغم أننا متباعدون بالمسافات، لكننا قريبون ممن نحب.

وتطرقت النصيحة الثالثة «اكتشف العالم» لأهمية إيجاد خطط لوجهاتنا القادمة، وضرورة البحث عن وجهة جديدة لم يسبق لنا زيارتها، وأشارت النصيحة الرابعة لمحاولة «إعادة ترتيب أثاث منزلك أو غرفتك»، فيما أشارت النصيحة الخامسة لأهمية لعب «سودوكو» وهي لعبة يابانية تعتمد على الأرقام، ويمكن الاستفادة من الرابط sudoku.com للتعرف عليها.

بيت المستقبل

تحدثت النصيحة السادسة ضمن محور ممارسة شيء ممتع، عن «تصميم بيت المستقبل» وبينت أهمية البدء بجمع الأفكار، ووضع الخطط وإطلاق العنان لتصميم بيت المستقبل، فيما بينت النصيحة السابعة ضرورة «تعلم لعبة الشطرنج»، واهتمت النصيحة الثامنة بتوفير وقت «للعب في باحة المنزل» العديد من الرياضات مثل كرة القدم أو الطائرة أو التنس.