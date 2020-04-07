مستشفى القاسمي يمنع الزيارات بنسبة %100 عدا حالات الطوارئ

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، أن إدارة المستشفى اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع حتى لا تنتقل عدوى فيروس كورونا للمرضى المنومين بالمستشفى.

وذلك من خلال وضع كاميرات حرارية لفحص الداخلين، سواء للحالات الطارئة أم للأطباء العاملين بالمستشفى، من خلال موظفين متواجدين عند مدخل المستشفى يسألون المرضى الداخلين عن ظروفهم الصحية وعن آخر بلد تم زيارته أو القدوم منه، كما تم منع الزيارات بنسبة 100% إلا في حالات الطوارئ.

وأضافت مدير المستشفى أنه تم العمل عن طريق العيادات من بعد لبعض المريضات من اللائي كن يراجعن المستشفى بهدف الاطمئنان على صحتهن، إضافة إلى توصيل الأدوية والعلاجات عبر إجراءات معينة ودقيقة، وذلك بهدف تقليل عدد المراجعين لعيادات المستشفى المختلفة، مبينة أنه فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة، فهناك بعض الحوامل يتطلب وجودهن داخل المستشفى، فتم تقسيم العمل إلى مناوبتين صباحية ومسائية.