المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن التدابير الاحترازية، التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، هدفها الحفاظ على حياة أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى الالتزام ومنع تكرار الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية، وضرورة حمل فواتير أو رسائل تثبت ضرورة الخروج من المنزل، لافتاً إلى أنه ما زال هناك فئات غير ملتزمة بالتعليمات، مبيناً أن هناك 4 شوارع خارجية يمكن استخدامها للعابرين عبر دبي.

وأشار اللواء الغيثي في مداخلة مع إذاعة نور دبي: «إنه بالنسبة للأشخاص القاطنين في أي إمارة ويعملون في دبي، يجب عليهم عدم الدخول إلى المناطق السكنية، ويمكنهم استخدام شوارع: «الإمارات، شارع الشيخ محمد بن زايد، دبي العين، وطريق حتا»، منوهاً بأن هناك جهات تعمل على مدار الساعة، ويحتاج عملهم الوجود في أماكن مختلفة، وشرطة دبي تضع ذلك في اعتباراتها.

استثناء

ولفت اللواء الغيثي إلى أن الفئات المستثناة واضحة ومن غير المعقول مثلاً طلب الحصول على تصريح من أجل القيام ببعض التصليحات في المنزل، فكيف لصاحب الطلب أن يدع العمال يدخلون لمنزله، ونحن في فترة نطالب فيها الجميع بالتباعد الجسدي والبقاء في المنزل، داعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة تفهم حقيقة الأوضاع والتعاون مع الجهات المختصة بالالتزام بالبقاء في المنزل.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن موقع الحصول على التصاريح مفتوح للجميع، ويجري حالياً دراسة توزيع المهام على بعض الجهات لضمان تقديم الخدمة بشكل مفيد.

مصلحة

ومن جانبه، قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن قرار تقييد حركة المركبات والأفراد يصب في مصلحة الجمهور، ويجب الحصول على التصريح عند كل خروج من المنزل، ويجب طلب التصريح عند الضرورة القصوى وذلك لضمان تعقيم كل الأماكن، لافتاً إلى أن عمليات التعقيم كانت تستغرق أسبوعاً كاملاً في بعض المناطق، وبعد صدور القرار أصبحت تستغرق يوماً واحداً وهو أمر مهم جداً.

توضيح

ولفت العميد المزروعي إلى أنه تم تخصيص شوارع «الإمارات والشيخ محمد بن زايد ودبي العين، وطريق حتا» للعابرين إلى دبي، وبين أن الرادارات لن تعمل في تلك الشوارع، لافتاً إلى ضرورة استخدامها في حالات التوجه للعمل أو الخروج للضرورة.

وأشار العميد المزروعي إلى أن بعض الأشخاص غير المشمولين بالقرار، يمكنهم الحصول على تصريح يتم فيه ذكر فيه سبب الخروج من البيت، أو الاتصال على مركز الاتصال 901 أوعبر الرقم 800737648 في حالة عدم التمكن من الحصول على تصريح عبر النظام.

ولفت إلى أنه يجب تسجيل المركبات والحصول على التصاريح وحمل الوثائق، التي تثبت أن الشخص كان في العمل أو لديه ظرف طارئ.ونوه العميد المزروعي بأنه يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تعقب المركبات وخط سيرها والأماكن التي يتوجه إليها الشخص.

والتي تثبت أنه متوجه إلى عمله أم أنه يتحرك بشكل غير ضروري، ويبين النظام الموجود لدى الشرطة مركبات كل من يعمل في نظام المناوبات وتحركاتهم.

تسهيل

أفاد العميد سيف مهير المزروعي أن أصحاب المزارع يمكنهم التوجه إلى مزارعهم والتي تقع غالباً في المناطق الخارجية، وكذلك يمكنهم الحصول على تصريح بذلك، والحال ذاته بالنسبة للصيادين، حيث لن يتم مخالفتهم في حالة ثبت وجودهم في أماكن عملهم.