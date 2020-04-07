فهد الرئيسي: تبنّي أفضل الممارسات الضامنة لحياة صحية وسليمة

المصدر: دبي - البيان

أكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحيي يوم الصحة العالمي التزاماً منها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بالوعي حول أبرز القضايا الصحية، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الضامنة لحياة صحية وسليمة.

ريادة

وأضاف: نثمّن اليوم الخطوات السبّاقة التي تخطوها دولتنا على درب تعزيز ريادة المنظومة الصحية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان على رأس الأولويات.

ويتزامن هذا العام مع توجه وتضافر الجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، ما يؤكد أهمية العمل على توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع. وتابع الرئيسي: «في ظل الظروف الراهنة، أثبتت دولتنا كفاءة غير مسبوقة في التعامل مع الحالات الطارئة، واضعةً خطة محكمة لتطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس، بما يتواءم وأعلى المعايير المعتمدة من «منظمة الصحة العالمية».

لذا، لا يسعنا، ونحن نحتفي بـ«يوم الصحة العالمي 2020»، سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الطواقم الطبية والصحية التي تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء العالمي، مثمنين تفانيهم وإخلاصهم في تنفيذ الإجراءات الصارمة لضمان تحصين وسلامة مجتمعنا».

التزام

واختتم الرئيسي: «نجدد التزامنا في «ورشة حكومة دبي» بمسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي الصحي بين أوساط موظفينا وخلق بيئة سليمة وإيجابية تعزز صحة وأمن وسعادة فريق عملنا الذي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاحنا وتميزنا.

ونمضي قدماً في الوقت الراهن في العمل وفق التوجيهات الحكومية في العمل يداً بيد لمواجهة الفيروس المستجد، سائلين الله عزّ وجل أن يحفظ قيادتنا ودولتنا ويديم علينا جميعاً نِعَم الصحة والسلامة».