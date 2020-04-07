أول توصيات طبية دولية بشأن علاج مرضى السرطان في مرحلة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

نشر فريق من المتخصصين في مجال علاج مرضى السرطان والأورام من مختلف أنحاء العالم أول توصيات طبية دولية لعلاج مرضى السرطان في مرحلة وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19» من خلال دراسة تعنى بتقييم كامل لعلاج مرضى السرطان وتقديم توصيات أساسية ومهمة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم .

وذلك بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وشركة روش العالمية للرعاية الصحية وتحت إشراف الطبيب الإماراتي حميد الشامسي استشاري أمراض الأورام والسرطان الأستاذ المشارك بجامعة الشارقة رئيس جمعية الإمارات للأورام والمشرف الرئيسي على هذه الدراسة.

وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية «أن المؤسسة تدعم الأبحاث العلمية في شتى أنحاء العالم .

والتي تنعكس إيجاباً على صحة الإنسان بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، وينبع ذلك من نهج دولة الإمارات في التسامح، والوقوف بجانب الإنسانية بالمطلق، وهو ما تجلى من خلال المواقف الإنسانية النبيلة التي اتخذتها القيادة الرشيدة تجاه الأشقاء والأصدقاء في العديد من الدول حول العالم».

توصيات

وقال الدكتور حميد الشامسي صاحب المبادرة: «عندما ارتأينا المخاطر التي يمر بها مرضى السرطان في شتى أنحاء العالم في ظل الظروف الراهنة بوباء «كوفيد-19» وعدم وجود أي توصيات دولية للتعامل مع مرضى السرطان في أثناء الوباء قررنا جمع الخبرات من شتى أنحاء العالم لإصدار التوصيات لتكون مرجعاً عالمياً لجميع معالجي السرطان في العالم.

ولذلك قمنا بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية وشركة روش السويسرية لجمع الخبرات من مدينة هوبي بالصين «مركز كوفيد 19 في العالم» وإيطاليا وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة وكندا والكويت وتحت إشراف جمعية الإمارات للأورام وتحت مظلة جمعية الإمارات الطبية.

وعملنا على مدار الساعة لـ 3 أسابيع كاملة وخرجنا بتوصيات هي الأولى عالمياً من حيث التعامل مع مرضى السرطان في مرحلة وباء كورونا المستجد». وذكر أنه تم نشر البحث في دورية «ذا إونكولوجيت» أو «أخصائي السرطان» وهي دورية عالمية متخصصة بنشر أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بأبحاث الأورام.

تصنيف

وأوضح أن التوصيات تشمل تصنيف مرضى السرطان حسب خطورة مرحلة المرض وبناء على هذا التقييم يتم تحديد نوع العلاج بأقل عدد من الزيارات للمستشفى وبأكثر مدى لفعالية العلاج مع الأخذ في الاعتبار وجود الوباء العالمي،.

مشيراً إلى أن التوصيات تشمل مرضى زراعة النخاع لمرضى سرطان الدم وأيضاً مرضى سرطان الرئة على وجه الخصوص لاحتمالية تعرضهم لنكسات صحية أكبر في حالة إصابتهم بفيروس «كوفيد - 19».

وعبرت شركة روش العالمية للرعاية الصحية عن سعادتها بهذا التعاون الدولي غير المسبوق وبهذا التوقيت ليجمع أفضل الخبرات في العالم من أجل تطوير علاج لمرضى السرطان في كل الدول والبلدان.