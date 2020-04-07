تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

قامت شرطة دبي بتحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وتمت إضافة خانة للأسئلة الأكثر شيوعاً، ونشر حساب شرطة دبي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تدوينة جاء فيها:«تنوه #شرطة_دبي للجمهور الكريم بأنه تم تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة #دبي وكذلك إضافة خانة للأسئلة الأكثر شيوعاً عبر «http://dxbpermit.gov.ae»، كما أعادت شرطة دبي من خلال التدوينة نشر رقم الخط الساخن لتلقي الاستفسارات المتعلقة بنظام تصاريح الحركة، حيث تم تخصيص الرقم 800737648 لهذا الأمر.