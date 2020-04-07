«الخارجية» و«طيران الإمارات» تتعاونان في عودة أبناء الوطن من باكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

نشر السفير حمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية تغريدة في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول عودة مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية إلى أرض الوطن، وعبّر السفير الزعابي من خلال التدوينة التي أرفقها بصور لعودة أبناء الوطن عن شكره وتقديره لفريق عمل غرفة عمليات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وطيران الإمارات، حيث دوّن السفير حمد الزعابي:

«بفضل الجهود المتفانية بين كافة مؤسسات الدولة، الحمد لله عاد صباح اليوم مواطني دولة الإمارات المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية إلى أرض الوطن، الشكر والتقدير بشكل خاص لفريق عمل غرفة عمليات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وطيران الإمارات».