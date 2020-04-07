تواصل العمل لإنشاء مركز فحص «كورونا» في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

يتواصل العمل لإنشاء مركز مسح في ساحة الرميلة بالفجيرة، لتقديم خدمات الفحص الطبية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الإمارة والمدن المجاورة، لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19». ويقدم المركز خدمة المسح في المركبة خلال 5 دقائق عبر 4 مسارات للسيارات، للتسهيل على الأفراد ولسرعة إنجاز الفحص.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص فيروس «كورونا»، وتجهيزها بخدمات للفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.