تعقيم سكن وحافلات العمال في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية قامت بتعقيم وتطهير سكن العمال في الإمارة والمرافق التابعة له، بواقع 15 سكناً، و1696 غرفة و10 صالات طعام و10ملاعب و33 مطبخاً و15 ساحة خارجية، إلى جانب 1453 دورة مياه.

كما تضمنت عمليات التعقيم وسائل المواصلات الخاصة بالعمالة بتعقيم 55 حافلة تابعة للسكن، وما زالت عمليات التعقيم مستمرة باستخدام مواد صديقة للبيئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لعدم انتشار فيروس «كورونا» المستجد.ولفت الأفخم إلى أن التعقيم جاء في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة العاملين من أجل العيش في بيئة سليمة آمنة.