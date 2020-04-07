«الدولي للتسامح» يدعو المهتمين للتسجيل بـ«الشبكة العالمية للتسامح»

المصدر: دبي - وام

دعا المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المهتمين إلى التسجيل في «الشبكة العالمية للتسامح» المنصة الرقمية الأولى عالمياً التي تجمع المهتمين بموضوعات التسامح وخبراء السلام والأكاديميين، بهدف ترسيخ قيم التسامح ونشرها وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف على التجارب الرائدة في التسامح ونشرها على مستوى العالم وذلك دعماً لحملة «خلك في البيت».

وقال المعهد: «إنه يتوجب على المهتمين التسجيل في الشبكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لها www.worldtolerancenetwork.com واستغلال الميزات المتاحة لهم للتفاعل عبر كتابة مقالات عن تجاربهم وآرائهم حول مواضيع التسامح أو المشاركة في حوارات عن التسامح وبناء شبكة علاقات مع الأعضاء الآخرين والتفاعل معهم إلكترونياً من المنزل تطبيقاً ودعماً لحملة «خلك في البيت».

وتشمل فئات العضوية للشبكة العالمية للتسامح 12 فئة وهي: «المؤسسات الحكومية، المبادرات الفردية والمجتمعية والحكومية، الشباب، المنصات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية، والجهات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات العمل الخيري، ومؤسسات القطاع الخاص، والدراسات والبحوث العلمية وأخيراً فئة الجامعات والمؤسسات التعليمية».

نشر المعرفة

وتهدف الشبكة إلى إعداد قيادات وكوادر عالمية تسهم في نشر المعرفة ضمن إطار فكري سليم بعيداً عن التحيز والعنف والكراهية وتدعم التبادل الثقافي بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي تقوم على التنوع والتعدد والاختلاف، بالإضافة إلى تبني ثقافة الحوار البنّاء وتعلم مهارات كيفية تقبل الآخر واحترام آرائه في المجالات الحياتية.