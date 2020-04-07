بريد الإمارات يقلّص ساعات العمل في مراكزه بدبي

المصدر: دبي - البيان

يواصل بريد الإمارات ممارسة أعماله بشكل اعتيادي في ظل هذه الظروف باعتباره أحد قطاعات الخدمات الحيوية إلا أنه قلّص عدد ساعات العمل بشكل مؤقت في جميع مراكز سعادة المتعاملين في إمارة دبي.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع أحدث توجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

توجيهات

واعتباراً من أمس، بدأت جميع مراكز سعادة المتعاملين في إمارة دبي تعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً فقط (بدون فترات مسائية) وستغلق المكاتب خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فيما ستستمر خدمات التوصيل كالمعتاد.

ويدعو بريد الإمارات الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالتوجيهات الحكومية بشأن التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الحركة، ويطلب من الزوار الكرام الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة وارتداء الأقنعة والقفازات أثناء زيارة المراكز التابعة له.

خدمات إلكترونية

كما يمكن للمتعاملين مواصلة استخدام الخدمات الإلكترونية بدلاً من زيارة مراكز سعادة المتعاملين، والتي تتضمن: استئجار وتجديد الصناديق البريدية، فضلاً عن طلب خدمات استلام الشحنات المحلية السريعة والشحنات المحلية الدولية ضمن خدمة «بريميوم». كما سيتم إيقاف إرجاع الطرود التي تنتظر استلامها في مكتب البريد إلى المرسل إذا لم يتم تحصيلها حتى إشعار آخر، أما بشأن طلب التوصيل فيمكن للمتعاملين تسهيل أمورهم والحفاظ على سلامتهم من خلال طلب توصيل شحناتهم مقابل رسوم رمزية عبر التواصل مع مركز اتصال المتعاملين والتنسيق معهم لهذه الخدمة.