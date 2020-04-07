3200 لوحة مضيئة تزيّن شوارع أبوظبي احتفاءً برمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت بلدية مدينة أبوظبي، تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات في العاصمة أبوظبي والمدن الخارجية، احتفاءً بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وذلك عبر 3200 لوحة مضيئة، مستوحاة من الثقافة والفن المعماري الإسلامي، ومن الثقافة والتراث الإماراتي، وذلك تعزيزاً للقيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، تحاكي روحانيات الشهر الفضيل، وتبعث الراحة إلى النفوس في ليالي الشهر الفضيل.وتعمل البلدية على تركيب زينة رمضان في عدد من الشوارع الرئيسة في أبوظبي، هي:

شارع كورنيش أبوظبي، الذي يشهد توافداً كبيراً من كافة أفراد المجتمع، طيلة ليالي الشهر الفضيل، وكذلك شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الخليج العربي، وشارع المرور، وكذلك تزيين عدد من الشوارع الفرعية بالعاصمة أبوظبي، و5 جسور، و12 دواراً،.

بالإضافة إلى تزيين شوارع في المدن الخارجية، مثل: مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، وبني ياس، والمفرق، والشهامة، والسمحة، والشامخة، والباهية، وعدد من الجزر التابعة لإمارة أبوظبي، حيث تعمل البلدية في رمضان من كل عام، ومع كل مناسبة أخرى أيضاً، على زيادة الرقعة الجغرافية التي يتم تزيينها احتفاءً بأي مناسبة.