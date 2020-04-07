مواصلات رأس الخيمة تطلق مبادرة توصيل الأدوية للمرضى

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مبادرة توصيل الأدوية للمرضى إلى مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية - مستشفى صقر، حيث وفرت الهيئة عدد من المركبات التي تعمل يوميًا في خدمة مرضى المستشفى من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، تهدف هذه المبادرة إلى تيسير عملية الحصول على الخدمات الصحية للمرضى من أجل إسعادهم وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الواقع على الكادر الطبي وتجنيبهم عملية الاختلاط مع الاَخرين ودعماً لخط دفاعنا الأول.



وأضاف: تحرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من خلال التوصيل الاَمن والموثوق للأدوية وذلك للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية لتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تدعم القطاع الصحي في الإمارة حيث تعد المبادرة فرصة كبيرة للمساهمة في الخدمة المجتمعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم الصالح العام.



وأشار إلى أن الهيئة تواصل برنامج التعقيم الإضافي اليومي لكافة وسائل نقل الركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية الدورية التي تتخذها الهيئة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

كما تؤكد الهيئة أن عمليات التعقيم لوسائل نقل الركاب لا تزال مستمرة بشكل يومي وفق أعلى المعايير المتبعة لضمان صحة وسلامة المجتمع والمتعاملين.