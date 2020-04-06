تزويد "تاكسي دبي" بفواصل عزل وقائية ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار سلسلة اجراءاتها الاحترازية والوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق المواصلات عن تبني إجراءات وقائية جديدة في مواصلات دبي وذلك عبر تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها وذلك ضمن الجهود المستمرة للهيئة للحد من فرص انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن شأن هذا الإجراء أن يوجد عزلاً تاماً بين السائق والراكب لضمان الحفاظ على التدابير الوقائية الصحية وتجنب الاختلاط والتلامس بين سائق المركبة ومستخدميها، فيما يتيح الساتر الشفاف الذي يفصل بين مقعد السائق والمقعد الخلفي للمركبة إمكانية التواصل بين السائق والركاب دون السماح بانتقال العدوى لا قدر الله حال وجودها وضمان الحماية الكاملة لكل من السائق والراكب.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق ضمن الإجراءات الاحترازية المكثفة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد أن مركبات الأجرة مُصرح باستخدامها من قبل راكبين فقط في المقعد الخلفي للمركبة، في حين تتوافر المعقمات على متن المركبة لكل من السائق والركاب.

وأكدت مؤسسة تاكسي دبي، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تتخذها المؤسسة باستمرار للمساهمة في حماية الأفراد وتأمينهم في كل الأوقات، كما تندرج في سياق المشاركة الفاعلة من قبل هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تاكسي دبي في دعم الجهود والتدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا وحماية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

إجراءات وقائية مستمرة

تتخذ مؤسسة تكسي دبي إجراءات وقائية دائمة وفورية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد ومنها اخضاع مركبات الأجرة في دبي لعمليات تعقيم يومية، كما يلتزم السائقون بممارسات صحية وقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات بشكل مستمر، إضافة الى تعقيم المركبة بعد نزول المتعاملين وتوفير معقمات الأيدي بشكل دائم داخل المركبة، بالإضافة إلى التزام السائقين بفتح وإغلاق باب المركبة للمتعاملين للـتأكد من تقليل التلامس ونقل العدوى، مجسدين بذلك الالتزام بتعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.