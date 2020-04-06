"الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" تبدأ تعقيم 800 مسجد في دبي

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المجتمع من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ خطة شاملة تستهدف تعقيم 800 مسجد وذلك ضمن سلسلة عمليات التعقيم والتطهير لمساجد دبي، والتي بدأتها الدائرة في الأول من إبريل الجاري وتستمر حتى 11 الشهر ذاته، وفق جدول زمني محدد لكل منطقة من مناطق دبي، وباستخدام أحدث تقنيات ومواد التعقيم المعتمدة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، أن عمليات التعقيم للمساجد تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، حيث تستمر الحملة التي انطلقت في الأول وحتى 11 أبريل الجاري بدءًا من فترة المساء ولغاية ساعات الفجر الأولى، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات معتمدة ومتخصصة في هذا المجال تستخدم المعدات المختلفة من مركبات غسيل وأجهزة رش المحمولة، وغيرها من الوسائل الصديقة للبيئة والأمنة تماماً على صحة الإنسان.

وأشار الفلاسي أن خطة التعقيم التي بدأتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مطلع الشهر الجاري قد انتهت حتى الآن من تعقيم ما يزيد على 200 مسجد، مثمناً تعاون الجهات المعنية وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين مع خطة التعقيم، وحرصهم على إنجاحها كونها تستهدف أمنهم بالدرجة الأولى وضمان أمن وسلامة المجتمع ككل.

وشملت المناطق التي بدأت الدائرة فيها عملية تعقيم المساجد مناطق: المزهر 1 و2، والمحيصنة 1و2، وعود المطينة 1و2، والممزر، وميناء الحمرية، والوحيدة، وهور العنز، وبوهيل، والبراحة، والخوانيج 1، والمرقبات، وميناء سعيد، والكورنيش، والمرر، ونايف، وعيال ناصر، ورقة البطين، والعوير 1، والخوانيج 1 و2، والعياص، ووادي العمردي، والبطين، والراس، ومردف، ومشرف، والراشدية، والسبخة.

وستعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال السابع والثامن من شهر إبريل على تعقيم 63 مسجداً حسب الخطط الموضوعة والمعتمدة لتشمل مناطق التعقيم كل من ند الحمر، والورقاء 1 و2 و3 و4، وراس الخور 2 و3، وند شما، والعوير2.